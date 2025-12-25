Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Vitlejem gde hrišćani veruju da je Isus rođen, otkazivao je božićne proslave tokom rata, ali juče ogromna jelka postavljena je ponovo na trg i privremeno zamenila ratnu jaslicu koja je prikazivala bebu Isusa opkoljenim šutom i bodljikavom žicom, simbolizujući razaranja u Gazi.

Obeležavanje je predvodio kardinal Pjerbatista Picabala, najviši katolički lider u Svetoj zemlji, koji je stigao u Vitlejem iz Jerusalima i pozvao na “Božić pun svetlosti”. Kardinal Picabala je rekao da dolazi sa pozdravima iz male hrišćanske zajednice u Gazi gde je u nedelju održao predbožićnu misu. U razaranju je video, kako je rekao, želju za obnovom.{image2} “Mi svi zajedno, mi odlučujemo da budemo svetlo, a svetlo Vitlejema je svetlo sveta”, rekao je hiljadama