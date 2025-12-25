Vlada Crne Gore privremeno obustavila priznavanje diploma sa Megatrenda

Beta pre 55 minuta

Vlada Crne Gore je, zbog oduzimanja dozvole za rad, privremeno je obustavila priznavanje obrazovnih isprava stečenih na Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu: Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umjetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Kako je saopšteno iz ministartva prosvete i nauke, obustava će važiti do pribavljanja neophodnih informacija od nadležnih organa republike Srbije, nakon čega će se odlučiti o njenom daljem trajanju.

"Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) na ovaj način jasno pokazuje da ostaje dosljedno u primjeni propisa i preduzimanju mjera u cilju zaštite obrazovnog sistema i tržišta rada Crne Gore od upliva nelagalnih obrazovnih isprava", saopšteno je iz MPNI.

(Beta, 25.12.2025)