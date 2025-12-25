Vlada Crne Gore privremeno obustavila priznavanje diploma sa Megatrenda

Vlada Crne Gore je, zbog oduzimanja dozvole za rad, privremeno je obustavila priznavanje obrazovnih isprava stečenih na Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu: Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umjetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Kako je saopšteno iz ministartva prosvete i nauke, obustava će važiti do pribavljanja neophodnih informacija od nadležnih organa republike Srbije, nakon čega će se odlučiti o njenom daljem trajanju.

"Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) na ovaj način jasno pokazuje da ostaje dosljedno u primjeni propisa i preduzimanju mjera u cilju zaštite obrazovnog sistema i tržišta rada Crne Gore od upliva nelagalnih obrazovnih isprava",  saopšteno je iz MPNI.

Crna GoraProsvetaMegatrend

