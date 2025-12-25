Crnogorska vlada privremeno obustavila priznavanje diploma Megatrend univerziteta

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Crnogorska vlada privremeno obustavila priznavanje diploma Megatrend univerziteta

Vlada Crne Gore je danas, zbog oduzimanja dozvole za rad, privremeno je obustavila priznavanje obrazovnih isprava stečenih na Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu.

To su Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za poslovne studije, Fakultet za umjetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu. Kako je saopšteno iz ministartva prosvete i nauke, obustava će važiti do pribavljanja neophodnih informacija od nadležnih organa republike Srbije, nakon čega će se odlučiti o njenom daljem trajanju. "Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) na ovaj način jasno pokazuje da ostaje dosljedno u primjeni propisa i
