Automobilom sleteo sa puta Teška nesreća na putu za Ribarsku Banju: Put zavejan snegom, vozači oprez! (foto)

Automobil je sleteo sa puta i prevrnuo se, stanje učesnika nije poznato Uzrok nesreće nije utvrđen, ali zavejani putevi i snežne padavine otežavaju saobraćaj Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu za Ribarsku Banju.

Prema prvim informacijama, vozač je automobilom sleteo sa puta i prevrnuo se. Stanje učesnika nije poznato. Uzrok nesreće takođe nije poznat, a vozačima se savetuje dodatan oprez, s obzirom na to da je veća količina snega pala u ovom kraju. Putevi su zavejani i klizavi. Nešto oko 14 časova, sneg je počeo da pada i u Beogradu, gradovi od istoka do juga zemlje osvanuli su pod snegom, putevi su zatrpani i vozačima se savetuje da poštuju propise i brzinu prilagode