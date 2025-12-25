Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški zatvor

Blic pre 6 sati
Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški…

Odluka o pritvoru doneta je zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja Pritvor ima za cilj da spreči uticaj na svedoke i može trajati do 30 dana Bivši ministar poljoprivrede Crne Gore Milutin Simović poslat je večeras u spuški pritvor nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici.

Odluku o pritvoru Simoviću donela je sutkinja za istragu Suzana Mugoša. Samostalna savetnica u Višem sudu Ivana Vukmirović kazala je za "Vijesti" da je rešenjem sudije za istragu okrivljenom Simoviću određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo – zloupotreba službenog položaja. "Pritvor je okrivljenom određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogao uticati na svedoke i isti po ovom rešenju može trajati do 30 dana. Protiv
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pritvoren bivši crnogorski ministar

Pritvoren bivši crnogorski ministar

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricazloupotreba službenog položajaPoljoprivreda

Politika, najnovije vesti »

Tražili ste Trampa, sad gledajte

Tražili ste Trampa, sad gledajte

Radar pre 4 sati
Klecanje izgrizenih nogara

Klecanje izgrizenih nogara

Vreme pre 3 sata
Pritvoren bivši crnogorski ministar

Pritvoren bivši crnogorski ministar

Danas pre 5 sati
Vlada Kosova u tehničkom mandatu izdvojila po 100 evra za decu i penzionere pred vanredne parlamentarne izbore

Vlada Kosova u tehničkom mandatu izdvojila po 100 evra za decu i penzionere pred vanredne parlamentarne izbore

Danas pre 6 sati
Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški…

Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški zatvor

Blic pre 6 sati