Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški zatvor

Odluka o pritvoru doneta je zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja Pritvor ima za cilj da spreči uticaj na svedoke i može trajati do 30 dana Bivši ministar poljoprivrede Crne Gore Milutin Simović poslat je večeras u spuški pritvor nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici.

Odluku o pritvoru Simoviću donela je sutkinja za istragu Suzana Mugoša. Samostalna savetnica u Višem sudu Ivana Vukmirović kazala je za "Vijesti" da je rešenjem sudije za istragu okrivljenom Simoviću određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo – zloupotreba službenog položaja. "Pritvor je okrivljenom određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogao uticati na svedoke i isti po ovom rešenju može trajati do 30 dana. Protiv