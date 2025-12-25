Pritvoren bivši crnogorski ministar

Bivši crnogorski ministar poljoprivrede Milutin Simović poslat je u spuški pritvor nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici.

Odluku o pritvoru donela je sutkinja za istragu Suzana Mugoša. Samostalna savetnica u Višem sudu Ivana Vukmirović izjavila je za Vijesti da je rešenjem sudije za istragu okrivljenom Simoviću određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo – zloupotreba službenog položaja. „Pritvor je okrivljenom određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogao uticati na svedoke i isti po ovom rešenju može trajati do 30 dana. Protiv ovog rešenja