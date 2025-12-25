Pritvoren bivši crnogorski ministar

Danas pre 45 minuta  |  Vijesti
Pritvoren bivši crnogorski ministar

Bivši crnogorski ministar poljoprivrede Milutin Simović poslat je u spuški pritvor nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici.

Odluku o pritvoru donela je sutkinja za istragu Suzana Mugoša. Samostalna savetnica u Višem sudu Ivana Vukmirović izjavila je za Vijesti da je rešenjem sudije za istragu okrivljenom Simoviću određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo – zloupotreba službenog položaja. „Pritvor je okrivljenom određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogao uticati na svedoke i isti po ovom rešenju može trajati do 30 dana. Protiv ovog rešenja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški…

Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški zatvor

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Podgoricazloupotreba službenog položajaPoljoprivreda

Politika, najnovije vesti »

Tražili ste Trampa, sad gledajte

Tražili ste Trampa, sad gledajte

Radar pre 0 minuta
Pritvoren bivši crnogorski ministar

Pritvoren bivši crnogorski ministar

Danas pre 45 minuta
Vlada Kosova u tehničkom mandatu izdvojila po 100 evra za decu i penzionere pred vanredne parlamentarne izbore

Vlada Kosova u tehničkom mandatu izdvojila po 100 evra za decu i penzionere pred vanredne parlamentarne izbore

Danas pre 1 sat
Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški…

Bivši ministar koristio državni novac za putovanja sa porodicom. Otkriveno zašto je uhapšen Milutin Simović: prebačen u spuški zatvor

Blic pre 2 sata
Ambasador Rusije: Verujem da će biti postignuto najbolje rešenje za NIS

Ambasador Rusije: Verujem da će biti postignuto najbolje rešenje za NIS

Danas pre 3 sata