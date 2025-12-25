Ninić: Dikić dao nespretnu izjavu, nije spomenuo Vučića, vlast spinuje priču

Danas pre 1 sat  |  N1
„Aleksandar Dikić nije ni u jednom trenutku u izjavi zbog koje je priveden spomenuo ime Aleksandra Vučića, niti se ona odnosi na njega“, kaže za N1 advokat Ivan Ninić, komentarišući privođenje novinara KTV Zrenjanin.

On kaže da je kvalifikacija dela – rušenje ustavnog poretka, popularna u poslednje dve godine, da bi se te krivične prijave prosleđivale Višem javnom tužilaštvu, čiji je glavni tužilac, kako kaže, „lojalista“ SNS-a. Aleksandru Dikiću, novinaru KTV Zrenjanin, koji je danas uhapšen u Novom Sadu, određeno je policijsko zadržavanje. On će biti saslušan u četvrtak u 11h u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Na pitanje zašto se i Aleksandru Dikiću stavlja na teret
