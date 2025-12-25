Bajatović: „Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone“

Srbija je obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone i ulazi u proleće sa stabilnim snabdevanjem i bez najave poskupljenja za domaćinstva, rekao je danas direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović.

Redovno snabdevanje gasom obezbeđeno je preko Turskog, odnosno Balkanskog toka, uz zadržane uslove isporuke“, kazao je Bajatović za Radio-televiziju Srbije (RTS). „To je 10 miliona metara kubnih dnevno snabdevanja za Srbiju, s nekim fleksibilnostima, od Gaspromom. Kupili smo i već platili šest miliona kubika dnevno od mađarskog MVM-a. Ima 1,1 milion kubika iz Azerbejdžana. Možemo da računamo na 2,5 miliona iz Banatskog Dvora i dodatna tri miliona iz Mađarske, iz