Srbija ima „više nego dovoljno“ gasa do kraja grejne sezone, kaže Bajatović

Nova ekonomija pre 6 sati
Srbija ima „više nego dovoljno“ gasa do kraja grejne sezone, kaže Bajatović
Srbija je obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone i ulazi u proleće sa stabilnim snabdevanjem, rastućim zalihama i bez najave poskupljenja za domaćinstva, rekao je direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović. „Redovno snabdevanje gasom obezbeđeno je preko Turskog, odnosno Balkanskog toka, uz zadržane uslove isporuke“, kazao je Bajatović za Radio-televiziju Srbije (RTS). „To je 10 miliona metara kubnih dnevno snabdevanja za Srbiju, s nekim
