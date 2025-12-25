Čestitka predsednika Skupštine grada vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

iKragujevac pre 1 sat
Čestitka predsednika Skupštine grada vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

Ivica Momčilović, predsednik Skupštine grada uputio je čestitku povodom Božića župniku Goranu Avramovu, vernicima katoličke veroispovesti i svima koji ovaj praznik praznuju po gregorijanskom kalendaru.

„Neka nastupajući blagdani donesu mir, radost, dobro zdravlje i duhovnu snagu, a praznik rođenja Isusa Hrista neka i dalje u nama nadahnjuje čestitost i plemenitost, da budemo bolji jedni prema drugima i u zajedništvu gradimo lepšu budućnost našeg grada. Praznik Hristovog rođenja poziva nas na okupljanje i zajedništvo, da srca ispunimo toplinom, razumevanjem i verom u bolje sutra“.
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

DANAS JE BOŽIĆ: Vernici širom sveta slave rođenje Hristovo (25. decembar 2025.)

DANAS JE BOŽIĆ: Vernici širom sveta slave rođenje Hristovo (25. decembar 2025.)

ROMinfomedia pre 1 sat
Danas se obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas se obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru

Zoom UE pre 1 sat
Ovako se pravilno čestita katolički Božić: Obratite pažnju, jedna rečenica menja sve, a ovo su simboli proslave rođenja…

Ovako se pravilno čestita katolički Božić: Obratite pažnju, jedna rečenica menja sve, a ovo su simboli proslave rođenja Isusovog

Kurir pre 1 sat
Gradonačelnik Nikola Dašić uputio čestitku vernicima koji Božić praznuju po gregorijanskom kalendaru

Gradonačelnik Nikola Dašić uputio čestitku vernicima koji Božić praznuju po gregorijanskom kalendaru

Infozija pre 2 sata
Danas je Božić po Gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po Gregorijanskom kalendaru

InfoKG pre 2 sata
Čestitke sugrađanima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru

Čestitke sugrađanima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru

Subotica.com pre 4 sati
Danas se obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru – praznik rođenja Isusa Hrista i poruka mira i zajedništva Srećan Božić…

Danas se obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru – praznik rođenja Isusa Hrista i poruka mira i zajedništva Srećan Božić

Volim Zrenjanin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BožićKragujevac

Zabava, najnovije vesti »

Praznični program stiže na Superstar TV

Praznični program stiže na Superstar TV

Nedeljnik pre 17 minuta
"Bio sam zavisnik od droge i alkohola, trajalo je 20 godina" Šok priznanje Skaj Viklera: "To je bio jedini način da ne škodim…

"Bio sam zavisnik od droge i alkohola, trajalo je 20 godina" Šok priznanje Skaj Viklera: "To je bio jedini način da ne škodim sebi i ljudima oko sebe"

Blic pre 17 minuta
Ostavila muža zbog ChatGPT-ja, pa "šutnula" i njega - Šokantna ispovest žene zaljubljene u veštačku inteligenciju

Ostavila muža zbog ChatGPT-ja, pa "šutnula" i njega - Šokantna ispovest žene zaljubljene u veštačku inteligenciju

Blic pre 12 minuta
"Dvadeset godina sam bio težak zavisnik od alkohola i droge!" Priznanje Skaj Viklera šokiralo sve

"Dvadeset godina sam bio težak zavisnik od alkohola i droge!" Priznanje Skaj Viklera šokiralo sve

Kurir pre 2 minuta
Izvučen džekpot američke lutrije od 1,8 milijardi dolara

Izvučen džekpot američke lutrije od 1,8 milijardi dolara

Radio 021 pre 12 minuta