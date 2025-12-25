Čestitka predsednika Skupštine grada vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

Ivica Momčilović, predsednik Skupštine grada uputio je čestitku povodom Božića župniku Goranu Avramovu, vernicima katoličke veroispovesti i svima koji ovaj praznik praznuju po gregorijanskom kalendaru.

„Neka nastupajući blagdani donesu mir, radost, dobro zdravlje i duhovnu snagu, a praznik rođenja Isusa Hrista neka i dalje u nama nadahnjuje čestitost i plemenitost, da budemo bolji jedni prema drugima i u zajedništvu gradimo lepšu budućnost našeg grada. Praznik Hristovog rođenja poziva nas na okupljanje i zajedništvo, da srca ispunimo toplinom, razumevanjem i verom u bolje sutra“.