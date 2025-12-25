NUNS i ANEM: Hapšenje Aleksandra Dikića je čin represije i opasan udar na slobodu izražavanja

Hapšenje novinara Aleksandra Dikića izazvalo je niz oštrih reakcija novinarskih udruženja – nakon Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), koje je upozorilo na fašizaciju institucija, oglasili su se i NUNS i ANEM, ocenjujući postupanje državnih organa kao represiju i pokušaj zastrašivanja kritičkih glasova.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije su osudili hapšenje novinara KTV i kolumniste Aleksandra Dikića, ocenjujući da je reč o ogoljenom činu represije i pokušaju zastrašivanja kritičkih glasova u Srbiji, saopštili su NUNS i ANEM. Kako se navodi u saopštenju, Aleksandra Dikića su juče u Novom Sadu uhapsili pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih