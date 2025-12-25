Aleksandru Dikiću ukinut pritvor - pušten da se brani sa slobode

Lekar i novinar Aleksandar Dikić pušten je danas da se brani sa slobode.

Da mu je ukinut pritvor objavio je na svom Iks nalogu predsednik DS Srđan Milivojević. Aleksandar Dikić pušten je da se brani sa slobode. Ukinut mu je pritvor! @n1srbija @novarsonline @OnlineDanas pic.twitter.com/mvKvpFGQzw Podsetimo, zbog sumnje za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, kolumnistu i autora emisije „Bez ustručavanja“ Aleksandra Dikića uhapsili su juče pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Kako piše Danas, Dikić je