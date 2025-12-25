Aleksandru Dikiću ukinut pritvor - pušten da se brani sa slobode

N1 Info pre 3 sata  |  Danas
Aleksandru Dikiću ukinut pritvor - pušten da se brani sa slobode

Lekar i novinar Aleksandar Dikić pušten je danas da se brani sa slobode.

Da mu je ukinut pritvor objavio je na svom Iks nalogu predsednik DS Srđan Milivojević. Aleksandar Dikić pušten je da se brani sa slobode. Ukinut mu je pritvor! @n1srbija @novarsonline @OnlineDanas pic.twitter.com/mvKvpFGQzw Podsetimo, zbog sumnje za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, kolumnistu i autora emisije „Bez ustručavanja“ Aleksandra Dikića uhapsili su juče pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Kako piše Danas, Dikić je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Danas pre 1 sat
ANEM i NUNS: Hapšenje Aleksandra Dikića je čin represije i opasan udar na slobodu izražavanja

ANEM i NUNS: Hapšenje Aleksandra Dikića je čin represije i opasan udar na slobodu izražavanja

Novi magazin pre 2 sata
Novinar Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Novinar Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

In medija pre 2 sata
NUNS i ANEM: Hapšenje Aleksandra Dikića je čin represije i opasan udar na slobodu izražavanja

NUNS i ANEM: Hapšenje Aleksandra Dikića je čin represije i opasan udar na slobodu izražavanja

In medija pre 2 sata
Novinar Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Novinar Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Vreme pre 3 sata
Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut privor, braniće se sa slobode

Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut privor, braniće se sa slobode

Nova pre 3 sata
NUNS i ANEM: Hapšenje Aleksandra Dikića je čin represije i udar na slobodu izražavanja

NUNS i ANEM: Hapšenje Aleksandra Dikića je čin represije i udar na slobodu izražavanja

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DSNovi SadTwitter

Vojvodina, najnovije vesti »

(VIDEO) Gašić: DRI nam je ukazivala na problem – sledi veštačenje hale vredne 1,43 milijarde

(VIDEO) Gašić: DRI nam je ukazivala na problem – sledi veštačenje hale vredne 1,43 milijarde

In medija pre 2 minuta
Roditelji dece sa teškim oboljenjima najavili tužbu protiv Aleksandra Vučića: „Ovo je borba za dostojanstvo“ Roditelji protiv…

Roditelji dece sa teškim oboljenjima najavili tužbu protiv Aleksandra Vučića: „Ovo je borba za dostojanstvo“ Roditelji protiv Vučića

Volim Zrenjanin pre 22 minuta
Recept za najbrže posne palačinke: Jedan sastojak čini da budu mekše od klasičnih

Recept za najbrže posne palačinke: Jedan sastojak čini da budu mekše od klasičnih

Moj Novi Sad pre 47 minuta
Uskoro ležu uvećane penzije: Objavljen raspored isplate, evo ko prvi dobija novac

Uskoro ležu uvećane penzije: Objavljen raspored isplate, evo ko prvi dobija novac

Mondo pre 11 minuta
Pruge Vrbas–Sombor i Pančevo–Subotica biće kao nove! Odluka doneta, sprema se obnova i modernizacija!

Pruge Vrbas–Sombor i Pančevo–Subotica biće kao nove! Odluka doneta, sprema se obnova i modernizacija!

Dnevnik pre 32 minuta