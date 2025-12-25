Oglasio se pomoćni trener Makabija pred meč sa Partizanom! Svestan je u kojoj situaciji se nalaze crno-beli, želi da se to iskoristi i pobedi u Beogradu!

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva u četvrtak od 18 časova gostuju Partizanu u "Beogradskoj areni" u utakmici 18. kola Evrolige.

Izraelski tim je u sjajnoj formi. Makabi je vezao četiri evroligaška trijumfa i sada je na skoru 7-10, te se ponovo nada plasmanu u doigravanje, dok je Partizan u prethodnom "duplom" kolu bio katastrofalan i upisao dva teška poraza od Virtusa i Žalgirisa i sa učinkom 6-11 zauzima tek 15. mesto na tabeli. Naredna utakmica biće debi novog trenera crno-belih Đoana Penjaroje, verovatno i NBA pojačanja Kamerona Pejna, ali pomoćni trener Makabija Gaj Pnini sav fokus