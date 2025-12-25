Oglasio se pomoćni trener Makabija pred meč sa Partizanom! Svestan je u kojoj situaciji se nalaze crno-beli, želi da se to iskoristi i pobedi u Beogradu!

Kurir pre 1 sat
Oglasio se pomoćni trener Makabija pred meč sa Partizanom! Svestan je u kojoj situaciji se nalaze crno-beli, želi da se to…

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva u četvrtak od 18 časova gostuju Partizanu u "Beogradskoj areni" u utakmici 18. kola Evrolige.

Izraelski tim je u sjajnoj formi. Makabi je vezao četiri evroligaška trijumfa i sada je na skoru 7-10, te se ponovo nada plasmanu u doigravanje, dok je Partizan u prethodnom "duplom" kolu bio katastrofalan i upisao dva teška poraza od Virtusa i Žalgirisa i sa učinkom 6-11 zauzima tek 15. mesto na tabeli. Naredna utakmica biće debi novog trenera crno-belih Đoana Penjaroje, verovatno i NBA pojačanja Kamerona Pejna, ali pomoćni trener Makabija Gaj Pnini sav fokus
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

„Nisam došao da menjam mišljenje navijača o Obradoviću“: Šta „grobari“ mogu da očekuju od Penjaroje

„Nisam došao da menjam mišljenje navijača o Obradoviću“: Šta „grobari“ mogu da očekuju od Penjaroje

Nova pre 46 minuta
Kameron Pejn: Trenutno ne pobeđujemo i to je sve što znam

Kameron Pejn: Trenutno ne pobeđujemo i to je sve što znam

Politika pre 12 minuta
Penjaroja: Znam da je situacija teška, trudićemo se da je popravimo

Penjaroja: Znam da je situacija teška, trudićemo se da je popravimo

Nedeljnik pre 1 sat
Kameron Pejn naučio nešto novo: „Tek sada sam saznao da igrači ne smeju da traže tajm-aute tokom utakmice“

Kameron Pejn naučio nešto novo: „Tek sada sam saznao da igrači ne smeju da traže tajm-aute tokom utakmice“

Danas pre 1 sat
Penjaroja: Znam da je situacija teška, trudićemo se da je popravimo

Penjaroja: Znam da je situacija teška, trudićemo se da je popravimo

Radio sto plus pre 1 sat
Penjaroja o Željku Obradoviću: Znam kavi su navijači u Srbiji…

Penjaroja o Željku Obradoviću: Znam kavi su navijači u Srbiji…

Sport klub pre 1 sat
Pnini: "Partizan uvek opasan!"

Pnini: "Partizan uvek opasan!"

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPartizanBeogradska ArenaEvroligaMakabikk partizan

Sport, najnovije vesti »

Aleksandar Komarov proglašen najboljim sportistom Srbije u 2025. godini

Aleksandar Komarov proglašen najboljim sportistom Srbije u 2025. godini

I Love Zrenjanin pre 37 minuta
Karabeljov cilja "ligu petice"? Bugarin pred pozivom koji se ne odbija!

Karabeljov cilja "ligu petice"? Bugarin pred pozivom koji se ne odbija!

Sportske.net pre 16 minuta
Lider nemačke Cvajte nudi ugovor Karabeljovu

Lider nemačke Cvajte nudi ugovor Karabeljovu

Danas pre 2 minuta
Preminuo Džon Robertson - ikona i junak Notingem foresta koji je vladao Evropom

Preminuo Džon Robertson - ikona i junak Notingem foresta koji je vladao Evropom

RTS pre 22 minuta
Crvena zvezda je mnogo više od kluba: Moneke emotivno doživeo proslavu rožendana petogodišnjaka!

Crvena zvezda je mnogo više od kluba: Moneke emotivno doživeo proslavu rožendana petogodišnjaka!

Hot sport pre 36 minuta