Trener Makabija surovo iskren pred meč u Beogradu: "Ne znam šta da očekujem od Partizana"

Trener Makabija surovo iskren pred meč u Beogradu: "Ne znam šta da očekujem od Partizana"

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Makabija iz Tel Aviva u utakmici 18. kola Evrolige u Beogradskoj areni, a crno-beli će pokušati da prekinu niz loših rezultata u susretu sa Ponosom Izraela.

Makabi je u poslednje vreme popravio svoju formu, a trener tima iz Tel Aviva, Oded Kataš u najavi ovog meča bio je iskren i istakao je da ne zna šta da očekuje od Partizana posle silnih promena. Ono što je istakao jeste da Zek Hankins neće nastupiti za njegov tim sutra. - Nedostaje nam Zek, koji nije sa nama, ali generalno dolazimo u relativno dobrom stanju. Problem je što ne znamo šta da očekujemo - ni kada je reč o njihovom sastavu, ni zbog novog trenera, a znamo
