"Postavite pitanje ostalima - zašto vi niste zaradili 500 miliona evra?!" Zvezdan Terzić se dotakao konkurencije: "Ispadnu od Crnogoraca, Farskih Ostrva..."

Generalni direktor FK Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, gostovao je u jutarnjem programu "RTS" gde se dotakao brojnih zanimljivih tema vezanih za klub sa Marakane.

Između ostalog, osvrnuo se na zaradu kluba u odnosu na konkurenciju u Srbiji. "Vi treba da postavite pitanje ostalima, zašto vi niste zaradili 500 miliona evra. Zbog čega samo Zvezda pravi tolike pare. Startujemo sa nula bodova i mi i oni. Zvezda je 2017. krenula kao vicešampion, od prve runde LE. Svi klubovi koji su među prvima, izbore pravo na kvalifikacije, mogu da prođu taj put, ali oni ispadnu od Crnogoraca, Farskih Ostrva. Oni treba da se bave sobom. Zvezda