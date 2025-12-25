Deonica Vrnjačka Banja - Vrba otvorena, putarina besplatna do 14. januara

Deonica Vrnjačka Banja - Vrba otvorena, putarina besplatna do 14. januara

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas

Nova deonica auto-puta, od petlje „Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba", u dužini oko 14 kilometara, otvorena je danas od 8.00 sati za saobraćaj, a putarina se neće plaćati do 14. januara. Novu deonica auto-puta od petlje „Vrnjačka Banja" do petlje „Vrba" svečano je juče otvorena u prisustvu predsednika Srbije Aleksandar Vučić, dok je danas puštena u saobraćaj. Vučić je rekao juče da će još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva biti otvoreno u maju, a da će ceo Moravski
