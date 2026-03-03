Veljković: Održan sastanak sa šefom kabineta ministra poljoprivrede, ostaje blokada u Miločaju

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković izjavio je večeras da je danas došlo do sastanka između udruženja poljoprivrednika i šefa kabineta ministra poljoprivrede Marka Saranovca i da su povučene blokade sa nekoliko mesta u okolini Kraljeva, osim iz sela Miločaj na putu za Čačak.

Trenutno su povučene blokade iz Konareva kod Janoka, sa kružnog toka u Vitanovcu, kao i blokada kružnog toka u Zaklopači. Aktivna je još uvek, kako kaže Veljković, blokada u selu Miločaj. Na sastanku sa udruženjima poljoprivrednika, šef kabineta ministra poljoprivrede Marko Saranovac rekao je da „nijedna mlekara u okruženju nema zaliha“. „Pre svega reč je o Kraljevačkoj mlekari, koja je apsolutno ispraznila i po njegovim informacijama sve zalihe će im biti