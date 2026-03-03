Veljković: Održan sastanak sa šefom kabineta ministra poljoprivrede, ostaje blokada u Miločaju

Danas pre 5 sati  |  N1
Veljković: Održan sastanak sa šefom kabineta ministra poljoprivrede, ostaje blokada u Miločaju

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković izjavio je večeras da je danas došlo do sastanka između udruženja poljoprivrednika i šefa kabineta ministra poljoprivrede Marka Saranovca i da su povučene blokade sa nekoliko mesta u okolini Kraljeva, osim iz sela Miločaj na putu za Čačak.

Trenutno su povučene blokade iz Konareva kod Janoka, sa kružnog toka u Vitanovcu, kao i blokada kružnog toka u Zaklopači. Aktivna je još uvek, kako kaže Veljković, blokada u selu Miločaj. Na sastanku sa udruženjima poljoprivrednika, šef kabineta ministra poljoprivrede Marko Saranovac rekao je da „nijedna mlekara u okruženju nema zaliha“. „Pre svega reč je o Kraljevačkoj mlekari, koja je apsolutno ispraznila i po njegovim informacijama sve zalihe će im biti
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakKraljevoMlekoPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za 3. mart: Novi sunčani dan pred nama uz rast temperature

Vremenska prognoza za 3. mart: Novi sunčani dan pred nama uz rast temperature

Mondo pre 32 minuta
Hapšenje Aca Đukanovića: Prvi brat i veliki brat

Hapšenje Aca Đukanovića: Prvi brat i veliki brat

Velike priče pre 4 sati
U Srbiji danas promenljivo oblačno, temperatura do 19 stepeni

U Srbiji danas promenljivo oblačno, temperatura do 19 stepeni

Nova pre 4 sati
Prognoza vremena za utorak, 3. mart 2026: Promenljivo oblačno, do 19 stepeni

Prognoza vremena za utorak, 3. mart 2026: Promenljivo oblačno, do 19 stepeni

Beta pre 5 sati
Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Beta pre 5 sati