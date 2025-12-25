Nuklearna podmornica u završnoj fazi: Pjongjang šalje poruku Vašingtonu i Seulu

Pjongjang ubrzava vojnu modernizaciju

Pjongjang – Severnokorejski lider Kim Džong Un obišao je brodogradilište podmornica u pratnji svoje ćerke, koju pojedini analitičari vide kao moguću naslednicu, i istovremeno nadgledao probno lansiranje dalekometnih raketa zemlja–vazduh, javili su državni mediji te zemlje. Probno lansiranje, izvedeno u blizini istočne obale Korejskog poluostrva, imalo je za cilj da se proceni strateška tehnologija i nuklearno naoružane zemlje u razvoju nove vrste raketa. Kako je