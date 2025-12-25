Nuklearna podmornica u završnoj fazi: Pjongjang šalje poruku Vašingtonu i Seulu

Politika pre 39 minuta
Nuklearna podmornica u završnoj fazi: Pjongjang šalje poruku Vašingtonu i Seulu

Pjongjang ubrzava vojnu modernizaciju

Pjongjang – Severnokorejski lider Kim Džong Un obišao je brodogradilište podmornica u pratnji svoje ćerke, koju pojedini analitičari vide kao moguću naslednicu, i istovremeno nadgledao probno lansiranje dalekometnih raketa zemlja–vazduh, javili su državni mediji te zemlje. Probno lansiranje, izvedeno u blizini istočne obale Korejskog poluostrva, imalo je za cilj da se proceni strateška tehnologija i nuklearno naoružane zemlje u razvoju nove vrste raketa. Kako je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

(Foto) Kim Džong Un nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh i izgradnju nuklearne podmornice

(Foto) Kim Džong Un nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh i izgradnju nuklearne podmornice

Blic pre 9 minuta
Kim pravi tajno podvodno oružje

Kim pravi tajno podvodno oružje

Sputnik pre 44 minuta
Kim nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh dugog dometa (FOTO)

Kim nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh dugog dometa (FOTO)

Vesti online pre 39 minuta
Severna Koreja se naoružava do zuba: Kim Džong Un sa ćerkom obišao novu nuklearnu podmornicu, nadgledao lansiranje

Severna Koreja se naoružava do zuba: Kim Džong Un sa ćerkom obišao novu nuklearnu podmornicu, nadgledao lansiranje

Mondo pre 1 sat
Odgovor Pjongjanga: Nuklearna "zver" od 8.700 tona FOTO

Odgovor Pjongjanga: Nuklearna "zver" od 8.700 tona FOTO

B92 pre 39 minuta
Kim nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh dugog dometa i izgradnju podmornice /foto/

Kim nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh dugog dometa i izgradnju podmornice /foto/

Sputnik pre 1 sat
Kim nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh dugog dometa i izgradnju podmornice

Kim nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh dugog dometa i izgradnju podmornice

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNPjongjangVašingtonKim Džong Un

Svet, najnovije vesti »

Devedeset četiri odsto multinacionalnih kompanija uvereno u ekonomske izglede Kine za 2026. godinu

Devedeset četiri odsto multinacionalnih kompanija uvereno u ekonomske izglede Kine za 2026. godinu

Beta pre 4 minuta
Prva božićna misa pape Lava XIV: Odbiti pomoć onima u nevolji znači odbiti samog Boga

Prva božićna misa pape Lava XIV: Odbiti pomoć onima u nevolji znači odbiti samog Boga

Nedeljnik pre 14 minuta
Rusi tvrde da su Ukrajinci na Božić napali Moskvu dronovima

Rusi tvrde da su Ukrajinci na Božić napali Moskvu dronovima

Nova pre 14 minuta
Alžir traži ispriku od Francuza zbog zločina iz prošlosti

Alžir traži ispriku od Francuza zbog zločina iz prošlosti

SEEbiz pre 4 minuta
(Foto) Kim Džong Un nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh i izgradnju nuklearne podmornice

(Foto) Kim Džong Un nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh i izgradnju nuklearne podmornice

Blic pre 9 minuta