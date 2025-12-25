Penjaroja: Upoznat sam sa situacijom u Partizanu, igrači svesni šta moraju da promene

Novi trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja rekao je da je veoma srećan i uzbuđen što je došao u veliki klub kakav je Partizan. Istakao je da je upoznat sa situacijom, ali i napomenuo da su on i igrači koncentrisani samo na teren i poboljšanje igre.

Španski stručnjak Žoan Penjaroja predstavljen je u utorak kao naslednik Željka Obradovića na klupi Partizana, a već u petak će debitovati na utakmici 18. kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva u "Beogradskoj areni". "Veoma sam srećan i uzbuđen što sam došao u ovako veliki klub kakav je Partizan. Znam da je ovu ekipu trenirao jedan od najboljih trenera u Evropi u poslednjih 25 godina i da on nije bio samo trener u ovom gradu. Imam veliko poštovanje za njega.