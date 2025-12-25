Skariolo: "Očekujem da postoji svest da igramo protiv viceprvaka"

Trener košarkaša Reala Serđo Skariolo pred utakmicu sa Monakom istakao je da očekuje intenzivan meč protiv ekipe koja je vicprvak Evrope.

Košarkaši Reala gostovaće sutra od 19.30 časova ekipi Monaka u 18. kolu Evrolige. "Tim je trenirao prilično dobro. Imamo nekoliko manjih fizičkih problema, što je u ovoj fazi sezone normalno, ali generalno je stanje dobro. Takođe očekujem da postoji svest o tome da ćemo igrati protiv vicešampiona Evrolige, koji ima jezgro izuzetno visokog kvaliteta i veliku efikasnost ne samo u napadu, već i u odbrani. Oni igraju zajedno već godinama i prošle sezone su bili na