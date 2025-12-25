Skariolo: "Očekujem da postoji svest da igramo protiv viceprvaka"

Sportske.net pre 13 minuta  |  Sportske.net
Skariolo: "Očekujem da postoji svest da igramo protiv viceprvaka"

Trener košarkaša Reala Serđo Skariolo pred utakmicu sa Monakom istakao je da očekuje intenzivan meč protiv ekipe koja je vicprvak Evrope.

Košarkaši Reala gostovaće sutra od 19.30 časova ekipi Monaka u 18. kolu Evrolige. "Tim je trenirao prilično dobro. Imamo nekoliko manjih fizičkih problema, što je u ovoj fazi sezone normalno, ali generalno je stanje dobro. Takođe očekujem da postoji svest o tome da ćemo igrati protiv vicešampiona Evrolige, koji ima jezgro izuzetno visokog kvaliteta i veliku efikasnost ne samo u napadu, već i u odbrani. Oni igraju zajedno već godinama i prošle sezone su bili na
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Avdalović pred Budućnost: "Znamo šta nas očekuje"

Avdalović pred Budućnost: "Znamo šta nas očekuje"

Sportske.net pre 1 sat
Lundberg se vraća u kuću devojke koja ga je izbacila: Izraelci najavljuju osvetu Danca Partizanu...

Lundberg se vraća u kuću devojke koja ga je izbacila: Izraelci najavljuju osvetu Danca Partizanu...

Kurir pre 2 sata
Avdalović: "Znamo šta nas čeka"

Avdalović: "Znamo šta nas čeka"

B92 pre 2 sata
Džabari Parker i Penjarojin osmeh: Poseban igrač…

Džabari Parker i Penjarojin osmeh: Poseban igrač…

Sport klub pre 3 sata
Izraelci o Lundbergu i Partizanu: "Vraća se u kuću devojke koja ga je izbacila"

Izraelci o Lundbergu i Partizanu: "Vraća se u kuću devojke koja ga je izbacila"

Sportske.net pre 4 sati
Penjarojin prvi izazov – probuditi Džabarija Parkera

Penjarojin prvi izazov – probuditi Džabarija Parkera

RTS pre 4 sati
Vule Avdalović najavljuje težak meč u Podgorici: "Igrali smo protiv njih pre mesec dana, znamo..."

Vule Avdalović najavljuje težak meč u Podgorici: "Igrali smo protiv njih pre mesec dana, znamo..."

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice TENT-a savladale Crvenu zvezdu i izborile finale Kupa Srbije

Odbojkašice TENT-a savladale Crvenu zvezdu i izborile finale Kupa Srbije

Danas pre 14 minuta
(VIDEO) Neverovatan preokret Njujork Niksa u poslednjoj četvrtini za pobedu nad Klivlendom

(VIDEO) Neverovatan preokret Njujork Niksa u poslednjoj četvrtini za pobedu nad Klivlendom

Danas pre 1 sat
Maradonin dres prodat po rekordnoj cifri

Maradonin dres prodat po rekordnoj cifri

Danas pre 1 sat
Kataš: Problem je što ne znamo šta da očekujemo od Partizana

Kataš: Problem je što ne znamo šta da očekujemo od Partizana

Danas pre 2 sata
Otac Karlosa Alkaraza u jednoj rečenici odgovorio na spekulacije da je odgovoran za odlazak Ferera

Otac Karlosa Alkaraza u jednoj rečenici odgovorio na spekulacije da je odgovoran za odlazak Ferera

Danas pre 3 sata