Penjarojin prvi izazov – probuditi Džabarija Parkera

U dosadašnjem delu sezone Džabari Parker se pokazao kao veliki promašaj Partizana i igrač koji nije ispunio ni delić, doduše pozamašnih očekivanja. Dolazak Žoana Penjaroje na mesto trenera je verovatno i poslednja prilika da se to promeni.

Nakon pregovora koji su trajali nekoliko sedmica, Žoan Penjaroja je zvanično predstavljen kao novi trener košarkaša Partizana, čime je završen privremeni mandat Mirka Ocokoljića. Nije se mastilo na ugovoru španskog trenera još ni osušilo, a na konferenciji za medije je dobio pitanje o statusu Džabarija Parkera i ulozi koju će imati u nastavku sezone. Penjaroja je prethodne godine sarađivao sa Parkerom u Barseloni, za koju je američki košarkaš igrao na veoma visokom