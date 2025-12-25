Penjarojin prvi izazov – probuditi Džabarija Parkera

RTS pre 1 sat
Penjarojin prvi izazov – probuditi Džabarija Parkera

U dosadašnjem delu sezone Džabari Parker se pokazao kao veliki promašaj Partizana i igrač koji nije ispunio ni delić, doduše pozamašnih očekivanja. Dolazak Žoana Penjaroje na mesto trenera je verovatno i poslednja prilika da se to promeni.

Nakon pregovora koji su trajali nekoliko sedmica, Žoan Penjaroja je zvanično predstavljen kao novi trener košarkaša Partizana, čime je završen privremeni mandat Mirka Ocokoljića. Nije se mastilo na ugovoru španskog trenera još ni osušilo, a na konferenciji za medije je dobio pitanje o statusu Džabarija Parkera i ulozi koju će imati u nastavku sezone. Penjaroja je prethodne godine sarađivao sa Parkerom u Barseloni, za koju je američki košarkaš igrao na veoma visokom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Lundberg se vraća u kuću devojke koja ga je izbacila: Izraelci najavljuju osvetu Danca Partizanu...

Lundberg se vraća u kuću devojke koja ga je izbacila: Izraelci najavljuju osvetu Danca Partizanu...

Kurir pre 20 minuta
Džabari Parker i Penjarojin osmeh: Poseban igrač…

Džabari Parker i Penjarojin osmeh: Poseban igrač…

Sport klub pre 20 minuta
Izraelci o Lundbergu i Partizanu: "Vraća se u kuću devojke koja ga je izbacila"

Izraelci o Lundbergu i Partizanu: "Vraća se u kuću devojke koja ga je izbacila"

Sportske.net pre 1 sat
Vule Avdalović najavljuje težak meč u Podgorici: "Igrali smo protiv njih pre mesec dana, znamo..."

Vule Avdalović najavljuje težak meč u Podgorici: "Igrali smo protiv njih pre mesec dana, znamo..."

Telegraf pre 1 sat
"Još učim pravila, možemo do finala Evrolige": Kameron Pejn otkrio zašto nije došao u Partizan pre 2 meseca

"Još učim pravila, možemo do finala Evrolige": Kameron Pejn otkrio zašto nije došao u Partizan pre 2 meseca

Mondo pre 2 sata
"Bilo je razgovora sa Partizanom pre dolaska Željka Obradovića": Đoan Penjaroja otkrio sve o pregovorima

"Bilo je razgovora sa Partizanom pre dolaska Željka Obradovića": Đoan Penjaroja otkrio sve o pregovorima

Mondo pre 2 sata
Džabari Parker nije najveći problem Partizana: Đoan Penjaroja zna zašto crno-beli gube

Džabari Parker nije najveći problem Partizana: Đoan Penjaroja zna zašto crno-beli gube

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBarselona

Sport, najnovije vesti »

Otac Karlosa Alkaraza u jednoj rečenici odgovorio na spekulacije da je odgovoran za odlazak Ferera

Otac Karlosa Alkaraza u jednoj rečenici odgovorio na spekulacije da je odgovoran za odlazak Ferera

Danas pre 15 minuta
FSS predstavio kodeks pod nazivom „Zavet za pobedu“

FSS predstavio kodeks pod nazivom „Zavet za pobedu“

Danas pre 1 sat
Iran rešen da spreči da utakmica SP u fudbalu s Egiptom bude označena kao Prajd meč

Iran rešen da spreči da utakmica SP u fudbalu s Egiptom bude označena kao Prajd meč

RTV pre 40 minuta
Penjaroja: Veoma sam srećan i uzbuđen što sam došao u veliki klub kakav je Partizan

Penjaroja: Veoma sam srećan i uzbuđen što sam došao u veliki klub kakav je Partizan

RTV pre 10 minuta
Kraj sage - Eraković zbog "nedovršenog posla" odbio Zvezdu!

Kraj sage - Eraković zbog "nedovršenog posla" odbio Zvezdu!

Sportske.net pre 35 minuta