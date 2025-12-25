Blumberg: Rusija traži izmene američkog mirovnog plana za Ukrajinu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Blumberg: Rusija traži izmene američkog mirovnog plana za Ukrajinu

MOSKVA - Rusija će zatražiti ključne izmene najnovijeg američkog mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, uključujući dodatna ograničenja za ukrajinske oružane snage, izjavio je za Blumberg izvor blizak Kremlju.

Moskva dokument od 20 tačaka, koji su izradile Ukrajina i Sjedinjene Američke Države, smatra polaznom osnovom za dalje pregovore, jer ne sadrži odredbe važne za Rusiju i ne daje odgovore na brojna pitanja, naveo je izvor. Među ruskim zahtevima su garancije protiv budućeg širenja NATO-a na istok, kao i status vojne neutralnosti Ukrajine u slučaju njenog pristupanja Evropskoj uniji. Iako trenutni dokument Moskva vidi kao tipičan ukrajinski predlog, on će biti
NATOEvropska UnijaMoskvaUkrajinaRusija

