Rusija: Noćas presretnut 141 ukrajinski dron, pogođena dva rezervoara nafte u Krasnodarsku

Serbian News Media pre 1 sat
Rusija: Noćas presretnut 141 ukrajinski dron, pogođena dva rezervoara nafte u Krasnodarsku

Sistemi protivvazdušne odbrane noćas su presreli i uništili 141 ukrajinski dron, saopštilo je jutros rusko Ministarstvo odbrane.

Jedna žena je povređena u napadu dronom u Brjanskoj oblasti dok su se dva rezervoara za skladištenje nafte zapalila u luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju kao rezultat napada dronom, prenosi agencija TASS. Kako prenosi Interfax.ru, požar u luci Temrjuk zahvatio je površinu od približno 2.000 kvadratnih metara. U gašenju požara učestvovalo je 70 ljudi, uključujući osoblje Glavne uprave Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Krasnodarski kraj, te 18 vatrogasnih
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Likvidacije u srcu Rusije Strah se širi Moskvom: Serija hladnokrvnih egzekucija, automobili dignuti u vazduh, iz dana u dan…

Likvidacije u srcu Rusije Strah se širi Moskvom: Serija hladnokrvnih egzekucija, automobili dignuti u vazduh, iz dana u dan raste broj ubijenih

Blic pre 23 minuta
Zelenski: Kina pomaže Rusiji u udarima na energetski sektor; FSB: Sprečen teroristički napad u Sibiru

Zelenski: Kina pomaže Rusiji u udarima na energetski sektor; FSB: Sprečen teroristički napad u Sibiru

RTS pre 1 sat
Rusija: Presretnut 141 ukrajinski dron, pogođena dva rezervoara nafte u Krasnodarsku

Rusija: Presretnut 141 ukrajinski dron, pogođena dva rezervoara nafte u Krasnodarsku

Danas pre 2 sata
Rusko ministarstvo odbrane: Noćas presretnut 141 ukrajinski dron, pogođena dva rezervoara nafte u Krasnodarsku

Rusko ministarstvo odbrane: Noćas presretnut 141 ukrajinski dron, pogođena dva rezervoara nafte u Krasnodarsku

N1 Info pre 1 sat
U napadima dronovima zapaljeni rezervoari goriva u ruskoj crnomorskoj luci

U napadima dronovima zapaljeni rezervoari goriva u ruskoj crnomorskoj luci

Slobodna Evropa pre 1 sat
Uživo Rusi uništeni; Oglasila se Moskva: "Njet"; Ukrajinci vrište dok ih hvataju FOTO/VIDEO

Uživo Rusi uništeni; Oglasila se Moskva: "Njet"; Ukrajinci vrište dok ih hvataju FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Moskvi klecaju noge; Više niko nije siguran

Moskvi klecaju noge; Više niko nije siguran

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDronpožarnafta

Svet, najnovije vesti »

Pozvali su ga u kuću jednog Božića, a on je ostao do kraja života

Pozvali su ga u kuću jednog Božića, a on je ostao do kraja života

BBC News pre 3 minuta
Poljoprivrednici u Grčkoj slave Božić na blokadama, saobraćaj se normalno odvija

Poljoprivrednici u Grčkoj slave Božić na blokadama, saobraćaj se normalno odvija

RTV pre 18 minuta
Putin uputio Trampu božićnu čestitku

Putin uputio Trampu božićnu čestitku

Sputnik pre 3 minuta
Nemački portal: EU oseća teret narušenih odnosa Berlina sa Parizom i Varšavom

Nemački portal: EU oseća teret narušenih odnosa Berlina sa Parizom i Varšavom

N1 Info pre 18 minuta
Alžirski parlament traži izvinjenje i odštetu od Francuske

Alžirski parlament traži izvinjenje i odštetu od Francuske

Dojče vele pre 18 minuta