Rusija: Noćas presretnut 141 ukrajinski dron, pogođena dva rezervoara nafte u Krasnodarsku

Sistemi protivvazdušne odbrane noćas su presreli i uništili 141 ukrajinski dron, saopštilo je jutros rusko Ministarstvo odbrane.

Jedna žena je povređena u napadu dronom u Brjanskoj oblasti dok su se dva rezervoara za skladištenje nafte zapalila u luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju kao rezultat napada dronom, prenosi agencija TASS. Kako prenosi Interfax.ru, požar u luci Temrjuk zahvatio je površinu od približno 2.000 kvadratnih metara. U gašenju požara učestvovalo je 70 ljudi, uključujući osoblje Glavne uprave Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Krasnodarski kraj, te 18 vatrogasnih