Dodik: Poruka ponovljenih izbora biće da li ima Republike Srpske ili ne

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas krivične prijave protiv članova CIK BiH za koje je rekao da sprovode politički teror, ali i da će izaći na izbore na biračkim mestima i gradovima i opštinama gde su rezultati od 23. novembra poništeni i da će pobediti njihov kandidat Siniša Karan.

Dodik je novinarima u Banjaluci, posle sastanka koalicionih partnera, rekao da je poništavanje izbornih rezultata na 136 biračkih mesta zavera, a da su zavernici oni iz CIK-a koji su tu došli nezakonito i prihvatili da rade sa muslimanima. “Misle da mogu da sprovode politički teror kako hoće, ali nećemo to dozvoliti”, rekao je Dodik. Istakao je da je zavera počela od trenutka kada je opozicija iz Republike Srpske, SDS i PDP i Nebojša Vukanović pristala da bude