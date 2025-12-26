Nedovoljan briljantni Kampaco - Monako pobedio Real, Nedović dvocifren

Košarkaši Monaka savladali su Real Madrid na domaćem parketu rezultatom 100:95 u 18. kolu Evrolige.

Monako sada ima skor od 11-7 i nalazi se u plej-of zoni, dok je Real pao na 10-8 i trenutno je u plej-in sektoru. Posle tri neizvesne četvrtine, pobednik je odlučen u poslednjoj, koju je Monako ubedljivo rešio u svoju korist. Izabranici Vasilisa Spanulisa su se serijom od 12:0 odlepili i došli na +14, od čega oporavka za četu Serđa Skarijola nije bilo. Najbolji akter u pobedničkom sastavu bio je Eli Okobo sa 22 poena. Majk Džejms je imao 15, a Nemanja Nedović i