Slađan Trajković osuđen na 10 godina zatvora za ratne zločine na Kosovu

Beta pre 1 sat

 Osnovni sud u Prištini osudio je na 10 godina zatvora Slađana Trajkovića, optuženog za ratne zločine.

Kako piše portal Zakletva za pravdu (Betimi per drejtesi) predsednik sudskog veća Ngadnjim Arni je rekao da je Trajković kriv "po tački C optužnice" i da mu sud izriče kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

U izrečenu kaznu zatvora uračunava se i vreme provedeno u pritvoru, a ova mera mu se produžava posebnim rešenjem.

Trajković je obavezan da plati i troškove postupka.

Što se tiče "tačaka A, B i D" optužnice, sudija Arrni je rekao da nije dokazano da je optuženi izvršio inkriminisane radnje koje mu se stavljaju na teret.

Protiv ove odluke, nezadovoljne strane imaju pravo žalbe u roku od 30 dana Apelacionom sudu.

Specijalno tužilaštvo Kosovo (PSRK) je 12. jula 2023. podiglo optužnicu protiv Slađana Trajkovića, tereteći ga za ratne zločine protiv civilnog stanovništva.

Prema optužnici, Trajković se tereti da je tokom rata na Kosovu, u periodu 1998–1999. godine, u selu Reznik, opština Vučitrn, kao i u okolnim selima ove opštine, pojedinačno i u saizvršilaštvu sa drugim licima, doprineo ubistvima, pljačkama, prebijanjima, zlostavljanjima, hapšenjima, mučenjima, nečovečnom postupanju, držanju u ropskim uslovima, proterivanju i deportaciji hiljada albanskih civila, kao i merama pljačke, paljenja i uništavanja kuća albanskog civilnog stanovništva koje nije neposredno učestvovalo u sukobu.

(Beta, 26.12.2025)

Ključne reči

KosovoPriština

