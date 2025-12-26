Slađan Trajković osuđen za ratne zločine na Kosovu

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta, Radio KiM
Slađan Trajković osuđen za ratne zločine na Kosovu

Osnovni sud u Prištini osudio je na 10 godina zatvora Slađana Trajkovića, optuženog za ratne zločine.

Kako piše portal Zakletva za pravdu (Betimi per drejtesi), predsednik sudskog veća je rekao da je Trajković kriv "po tački C optužnice" i da mu sud izriče kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. U izrečenu kaznu zatvora uračunava se i vreme provedeno u pritvoru, a ova mera mu se produžava posebnim rešenjem. Trajković je obavezan da plati i troškove postupka. Što se tiče "tačaka A, B i D" optužnice, sudija je rekao da nije dokazano da je optuženi izvršio
