Pet opozicionih stranaka postiglo dogovor o koordinaciji aktivnosti ka EU

Pet opozicionih stranaka Srbije dogovorile su se o koordinaciji aktivnosti prema EU Sastanak je održan u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji Pet opozicionih stranaka danas je postiglo dogovor o, kako je navedeno, "koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) proevropskih aktera u Srbiji".

Dogovor je postignut u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, a postigli su ga Narodni pokret Srbije (NPS), Pokret slobodnih građana (PSG), stranka Srbija centar - SRCE, Stranka slobode i pravde (SSP) i Zeleno-levi front (ZLF). U saopštenju objavljenom na sajtu NPS navedeno je da je dogovoren rad na jačanju koordinacije svih aktivnosti koje preduzimaju prema EU i njenim organima, kao i prema državama članicama, sa ciljem, kako je navedeno, "dodatnog učvršćivanja