Tepić (SSP): Vladimir Mandić da odgovara za pranje novca i učestvovanje u izbornoj krađi

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) optužila je funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Mandića da je član organizovane kriminalne grupe te dodala da treba da odgovara zbog pranje novca, nezakonitog uticaj na izborni proces i podstrekavanja nasilja.

Ona je na konferenciji za novinare ispred Doma Narodne skupštine kazala da Mandić obavlja "prljave poslove" za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove brate i da je zbog toga nagrađen "milijardama kroz nameštene poslove sa državom".

"Vladimir Mandić je godinama simbol nasilja, nekažnjivosti i prljavih poslova za organizovanu kriminalnu grupu braće Vučić. Funkcioner je Srpske napredne stranke (SNS), bivši sportista i osumnjičen za pokušaj ubistva – ali najuspešniji u izbornim i nasilnim operacijama za kartel na vlasti", kazala je Tepić.

Po njenim rečima, Mandić je učestvovao u izbornoj krađi i prijavi fantomskih birača iz Republike Srpske u decembru 2023. godine.

"Na adresi Kraljevića Marka 9 u Beogradu, koja je u njegovom vlasništvu, fiktivno je bilo prijavljeno čak 154 birača za gradske i 121 birač za repubičke izbore. Za te i druge svrhe dobija novac kroz sistem T&M firmi i ostalih sa njim povezanih firmi preko nameštenih poslova sa EPS-om, PIO fondom, RFZO, Gradom Beogradom i drugima", rekla je potpredsenica SSP.

Ona ga je nazvala batinašem i optužila da je zastrašivao građane koji se protive SNS.

Tepić (SSP): Dogovor opozicije u vezi sa koordinacijom aktivnosti ka EU prirodan proces

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić kazala je da je dogovor pet opozicionih stranaka, među kojima i SSP, o koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) prirodan proces koji je usledio nakon zajedničkih aktivnosti Evropskom parlamentu.

Tepić je za agenciju Beta kazala da je na poziv Evropskog pokreta u Srbiji opozicija postigla dogovor koji treba da približi Srbiju EU te dodala da aktuelna vlast godinama blokira proces pridruživanja.

Po njenim rečima, napredak Srbije na evropskom putu godinama usporava "lažna borba protiv korupcije i selektivna pravda".

Upitana da prokomentariše zašto se Demokratska stranka (DS) nije pridružila tom dogovoru, Tepić je rekla da je to pitanje za predstavnike te partije.

Narodni pokret Srbija (NPS), Pokret slobodnih građana (PSG), stranka Srbija centar (SRCE), SSP i Zeleno-levi front (ZLF) postigli su dogovor o koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji.

(Beta, 26.12.2025)