Tepić (SSP): Vladimir Mandić da odgovara za pranje novca i učestvovanje u izbornoj krađi

Beta pre 41 minuta

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) optužila je funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Mandića da je član organizovane kriminalne grupe te dodala da treba da odgovara zbog pranje novca, nezakonitog uticaj na izborni proces i podstrekavanja nasilja.

Ona je na konferenciji za novinare ispred Doma Narodne skupštine kazala da Mandić obavlja "prljave poslove" za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove brate i da je zbog toga nagrađen "milijardama kroz nameštene poslove sa državom".

"Vladimir Mandić je godinama simbol nasilja, nekažnjivosti i prljavih poslova za organizovanu kriminalnu grupu braće Vučić. Funkcioner je Srpske napredne stranke (SNS), bivši sportista i osumnjičen za pokušaj ubistva – ali najuspešniji u izbornim i nasilnim operacijama za kartel na vlasti", kazala je Tepić.

Po njenim rečima, Mandić je učestvovao u izbornoj krađi i prijavi fantomskih birača iz Republike Srpske u decembru 2023. godine.

"Na adresi Kraljevića Marka 9 u Beogradu, koja je u njegovom vlasništvu, fiktivno je bilo prijavljeno čak 154 birača za gradske i 121 birač za repubičke izbore. Za te i druge svrhe dobija novac kroz sistem T&M firmi i ostalih sa njim povezanih firmi preko nameštenih poslova sa EPS-om, PIO fondom, RFZO, Gradom Beogradom i drugima", rekla je potpredsenica SSP.

Ona ga je nazvala batinašem i optužila da je zastrašivao građane koji se protive SNS.

 

Tepić (SSP): Dogovor opozicije u vezi sa koordinacijom aktivnosti ka EU prirodan proces

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić kazala je da je dogovor pet opozicionih stranaka, među kojima i SSP, o koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) prirodan proces koji je usledio nakon zajedničkih aktivnosti Evropskom parlamentu.

Tepić je za agenciju Beta kazala da je na poziv Evropskog pokreta u Srbiji opozicija postigla dogovor koji treba da približi Srbiju EU te dodala da aktuelna vlast godinama blokira proces pridruživanja.

Po njenim rečima, napredak Srbije na evropskom putu godinama usporava "lažna borba protiv korupcije i selektivna pravda".

Upitana da prokomentariše zašto se Demokratska stranka (DS) nije pridružila tom dogovoru, Tepić je rekla da je to pitanje za predstavnike te partije.

Narodni pokret Srbija (NPS), Pokret slobodnih građana (PSG), stranka Srbija centar (SRCE), SSP i Zeleno-levi front (ZLF) postigli su dogovor o koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji.

(Beta, 26.12.2025)

Povezane vesti »

Tepić (SSP): „Dogovor opozicije u vezi sa koordinacijom aktivnosti ka EU prirodan proces“

Tepić (SSP): „Dogovor opozicije u vezi sa koordinacijom aktivnosti ka EU prirodan proces“

Serbian News Media pre 46 minuta
Pet stranaka iz opozicije dogovorile zajedničku koordinaciju aktivnosti ka EU

Pet stranaka iz opozicije dogovorile zajedničku koordinaciju aktivnosti ka EU

Mašina pre 1 sat
Tepić: Dogovor opozicije u vezi sa koordinacijom aktivnosti ka EU prirodan proces

Tepić: Dogovor opozicije u vezi sa koordinacijom aktivnosti ka EU prirodan proces

N1 Info pre 55 minuta
Lopandić (SRCE): Dogovor sa proevropskim akterima prostor šire saradnje sa borcima protiv režima

Lopandić (SRCE): Dogovor sa proevropskim akterima prostor šire saradnje sa borcima protiv režima

Danas pre 1 sat
Đorđević (ZLF): Dogovor proevropskih aktera važan pred dolazak misije Evropskog parlamenta

Đorđević (ZLF): Dogovor proevropskih aktera važan pred dolazak misije Evropskog parlamenta

Beta pre 2 sata
„Dogovor o koordinaciji proevropskih stranaka potvrđuje da postoji prostor za širu saradnju iskrenih boraca protiv režima“…

„Dogovor o koordinaciji proevropskih stranaka potvrđuje da postoji prostor za širu saradnju iskrenih boraca protiv režima“

Nova pre 2 sata
Pet opozicionih stranaka dogovorile koordinaciju aktivnosti ka EU

Pet opozicionih stranaka dogovorile koordinaciju aktivnosti ka EU

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSSPSrpska napredna strankaSNS

Politika, najnovije vesti »

Konvencija Srpske liste u Gračanici; Elek: 28. decembra pobeđuje srpski narod i Srpska lista

Konvencija Srpske liste u Gračanici; Elek: 28. decembra pobeđuje srpski narod i Srpska lista

RTV pre 36 minuta
Vlada usvojila Uredbu o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha; Preraspodela radnog vremena u zdravstvenim ustanovama…

Vlada usvojila Uredbu o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha; Preraspodela radnog vremena u zdravstvenim ustanovama zbog liste čekanja...

RTV pre 11 minuta
Tepić (SSP): Vladimir Mandić da odgovara za pranje novca i učestvovanje u izbornoj krađi

Tepić (SSP): Vladimir Mandić da odgovara za pranje novca i učestvovanje u izbornoj krađi

Beta pre 41 minuta
Istraživanje: Kako bi se u Srbiji glasalo na referendumu o EU?

Istraživanje: Kako bi se u Srbiji glasalo na referendumu o EU?

Danas pre 45 minuta
Dok se čeka kupac: "Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije"

Dok se čeka kupac: "Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije"

Radio 021 pre 11 minuta