Prerušio se u Deda Mraza da iznenadi decu, pa ih sve pobio: Horor u Teksasu: Došao u kuću bivše supruge i počinuo masakr

Ubio sedam članova porodice tokom božićnog jutra pre nego što je izvršio samoubistvo Policija pronašla tela i oružje na mestu zločina Aziz Jazdanpanah (56) prerušio se u Deda Mraza i otišao u porodičnu kuću bivše supruge kako bi iznenadio svoju decu.

Međutim, mirno božićno jutro u Teksasu iznenada se pretvorilo u nezamislivu tragediju kada je muškarac počinio masakr i ubio sedmoro ljudi. Porodica je razmenjivala poklone, ne sluteći kakva se tragedija sprema. Azis je ušao u kuću i odjednom počeo da puca. Ubio je bivšu suprugu (55) , ćerku (19), sina (15), nećaku (22), sestru svoje supruge (58) i zeta (59). Kako se užas odvijao, službe hitne pomoći su primile telefonski poziv. U početku se činilo da je vladala