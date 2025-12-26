Prerušio se u Deda Mraza da iznenadi decu, pa ih sve pobio: Horor u Teksasu: Došao u kuću bivše supruge i počinuo masakr

Blic pre 10 minuta
Ubio sedam članova porodice tokom božićnog jutra pre nego što je izvršio samoubistvo Policija pronašla tela i oružje na mestu zločina Aziz Jazdanpanah (56) prerušio se u Deda Mraza i otišao u porodičnu kuću bivše supruge kako bi iznenadio svoju decu.

Međutim, mirno božićno jutro u Teksasu iznenada se pretvorilo u nezamislivu tragediju kada je muškarac počinio masakr i ubio sedmoro ljudi. Porodica je razmenjivala poklone, ne sluteći kakva se tragedija sprema. Azis je ušao u kuću i odjednom počeo da puca. Ubio je bivšu suprugu (55) , ćerku (19), sina (15), nećaku (22), sestru svoje supruge (58) i zeta (59). Kako se užas odvijao, službe hitne pomoći su primile telefonski poziv. U početku se činilo da je vladala
Pet opozicionih stranaka postiglo dogovor o koordinaciji aktivnosti ka EU

Blic pre 2 sata
Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama…

Blic pre 59 minuta
Uhapšena "dečja banda" u Beogradu Tukli radnicu, opljačkali apotetku i pobegli: Policija ih privela, među razbojnicima i…

Velika ikona Belog anđela, jelka i Deda Mraz: Ovako poznati rijaliti par uživa sa svojim ćerkama, oglasili se iz doma i…

Blic pre 2 sata
Dačić: Ponovo pronađena bomba iz Drugog svetskog rata, uklanjanje najavljeno za nedelju

Blic pre 14 minuta
„Tatica“ Tramp i njegovi lakeji

Radar pre 25 minuta
Prerušio se u Deda Mraza da iznenadi decu, pa ih sve pobio: Horor u Teksasu: Došao u kuću bivše supruge i počinuo masakr

Blic pre 10 minuta
Amnestija u Venecueli: Za Božić oslobođeno više od 60 političkih zatvorenika

Kurir pre 19 minuta
Masovna hapšenja u Turskoj: "Palo" više od 100 ljudi zbog sumnje da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade…

Kurir pre 4 minuta
Slonovi usmrtili 4 osobe u Keniji: Danas protesti

Kurir pre 9 minuta