Uhapšena "dečja banda" u Beogradu Tukli radnicu, opljačkali apotetku i pobegli: Policija ih privela, među razbojnicima i devojčica (12)

Blic pre 3 sata
Uhapšena "dečja banda" u Beogradu Tukli radnicu, opljačkali apotetku i pobegli: Policija ih privela, među razbojnicima i…

Zaposleni u apotekama apeluju na vlasti za poboljšane mere bezbednosti kako bi se sprečili dalji incidenti i osigurala zaštita radnika Povređenoj ženi ukazana je lekarska pomoć Brzom intervencijom policije, samo sat vremena posle razbojništva, uhapšeni su maloletnici, osumnjičeni za pljačku apoteke u Ruzveltovoj ulici.

Večeras je, podsetimo, u Ruzveltovoj ulici opljačkana apoteka, a tokom razbojništva je povređena radnica stara 58 godina. Maloletnici su upali u apoteku i zapretili radnici, a kada je ona odbila da preda novac iz kase, više puta su je udarili klompom po glavi. Uprkos brutalnom napadu, apotekarka nije predala novac, nakon čega su napadači pobegli sa lica mesta bez plena. Policija je ubrzo nakon napada uhapsila dva dečaka uzrasta 12 i 13 godina, kao i devojčicu od 12
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uhapšena "dečja banda" u Beogradu: Tukli radnicu, opljačkali apotetku i pobegli: Policija ih privela, među razbojnicima i…

Uhapšena "dečja banda" u Beogradu: Tukli radnicu, opljačkali apotetku i pobegli: Policija ih privela, među razbojnicima i devojčica (12)

Blic pre 3 sata
Pljačka apoteke u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, maloletni vinovnici uhapšeni

Pljačka apoteke u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, maloletni vinovnici uhapšeni

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Radar pre 24 minuta
Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

RTV pre 15 minuta
Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama…

Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama sneg napadao do 5 cm

Blic pre 1 sat
Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Danas pre 2 sata
"Najčešće stradaju dečaci od 10 do 14 godina" Hitno upozorenje naših lekara pred praznike: Posledice su trajne, a kazne…

"Najčešće stradaju dečaci od 10 do 14 godina" Hitno upozorenje naših lekara pred praznike: Posledice su trajne, a kazne astronomske

Blic pre 1 sat