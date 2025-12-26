Uhapšena "dečja banda" u Beogradu: Tukli radnicu, opljačkali apotetku i pobegli: Policija ih privela, među razbojnicima i devojčica (12)

Zaposleni u apotekama apeluju na vlasti za poboljšane mere bezbednosti kako bi se sprečili dalji incidenti i osigurala zaštita radnika Povređenoj ženi ukazana je lekarska pomoć Brzom intervencijom policije, samo sat vremena posle razbojništva, uhapšeni su maloletnici, osumnjičeni za pljačku apoteke u Ruzveltovoj ulici.

Večeras je, podsetimo, u Ruzveltovoj ulici opljačkana apoteka, a tokom razbojništva je povređena radnica stara 58 godina. Maloletnici su upali u apoteku i zapretili radnici, a kada je ona odbila da preda novac iz kase, više puta su je udarili klompom po glavi. Uprkos brutalnom napadu, apotekarka nije predala novac, nakon čega su napadači pobegli sa lica mesta bez plena. Policija je ubrzo nakon napada uhapsila dva dečaka uzrasta 12 i 13 godina, kao i devojčicu od 12