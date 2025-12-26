Pljačka apoteke u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, maloletni vinovnici uhapšeni

Večeras je u beogradskoj Ruzveltovoj ulici opljačkana apoteka, a tokom razbojništva povređena je radnica 58 godina, objavio je Telegraf.rs.

Agencija Beta nezvanično saznaje da su vinovnici napada uhvaćeni, a oni su predati nadležnom centru za socijalni rad jer su u pitanju krivično neodgovorna lica, odnosno maloletnici. Povređenoj apotekarki ukazana je lekarska pomoć, a mediji navode da je u proteklih nekoliko meseci u Beogradu opljačkano više od 100 apoteka.