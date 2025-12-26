Kac: Izrael će ostati u Gazi

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Ministar odbrane Izrael Kac danas je ponovo insistirao da se Izrael nikada neće u potpunosti povući iz Pojasa Gaze i nagovestio je uspostavljanje isturenih položaja u toj enklavi, nekoliko dana nakon što je izazvao kontroverzu rekavši da želi da obnovi naselja u severnom delu Pojasa, javlja Tajms of Izrael (TOI).

Kac je izgleda pokušavao da bude oprezan nakon što je povukao svoje ranije komentare i zaslužio ukor od Vašingtona. „U Gazi se Izrael nikada neće u potpunosti povući – postojaće značajna bezbednosna zona unutar Pojasa čak i nakon što pređemo na drugu fazu (mirovnog sporazuma) ako se Hamas razoruža“, rekao je Kac tokom konferencije koju je organizovao list Makor Rišon. Kac je naveo da je „neophodno zaštititi izraelske zajednice koje su pregažene tokom masakra
IzraelHamasVašingtonGazaPojas Gaze

