Izrael priznao: Nikada nećemo potpuno povući trupe iz Gaze

Kurir pre 51 minuta  |  Agencije
Izrael nikada neće povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze, izjavio je danas izraelski ministar odbrane Izrael Kac. „Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze.

Unutar Pojasa će postojati značajna bezbednosna zona“, rekao je Kac tokom konferencije koju je organizovao list Makor Rišon, koji se zalaže za doseljavanje. Dodao je da će tako ostati čak i u slučaju prelaska na drugu fazu mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa i razoružavanja Hamasa. Bezbednosna zona bi se prostirala unutar Gaze, a izraelska naselja bi mogla biti stvorena u severnom delu priobalnog pojasa radi zaštite bezbednosne zone. "Vozim auto
