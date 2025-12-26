Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti ka EU

Danas pre 5 sati  |  Beta
Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti ka EU
Pet opozicionih stranaka danas je u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji postiglo dogovor o koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) proevropskih aktera. To su Narodni pokret Srbija (NPS), Pokret slobodnih građana (PSG), stranka Srbija centar (SRCE), Stranka slobode i pravde (SSP) i Zeleno-levi front (ZLF). Ova inicijativa ostaje otvorena za sve proevropske stranke, organizacije i pokrete u Srbiji, naveli su.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pet opozicionih stranaka postiglo dogovor o koordinaciji aktivnosti ka EU

Pet opozicionih stranaka postiglo dogovor o koordinaciji aktivnosti ka EU

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaSSPEU

Politika, najnovije vesti »

Ko se topi, hvata se za penu

Ko se topi, hvata se za penu

Radar pre 25 minuta
Brnabić: Neotvaranje klastera 3 velika sramota za EU

Brnabić: Neotvaranje klastera 3 velika sramota za EU

Danas pre 1 sat
Antonijević: Pridružujem se inicijativi predsednika Vučića o šatorskom naselju

Antonijević: Pridružujem se inicijativi predsednika Vučića o šatorskom naselju

Blic pre 1 sat
Pet opozicionih stranaka postiglo dogovor o koordinaciji aktivnosti ka EU

Pet opozicionih stranaka postiglo dogovor o koordinaciji aktivnosti ka EU

Blic pre 2 sata
Koha: Kurtijevo izdvajanje po 100 evra za decu i penzionere ocenjeno kao izborna korupcija

Koha: Kurtijevo izdvajanje po 100 evra za decu i penzionere ocenjeno kao izborna korupcija

Danas pre 1 sat