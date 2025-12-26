Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti ka EU

Pet opozicionih stranaka danas je u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji postiglo dogovor o koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) proevropskih aktera. To su Narodni pokret Srbija (NPS), Pokret slobodnih građana (PSG), stranka Srbija centar (SRCE), Stranka slobode i pravde (SSP) i Zeleno-levi front (ZLF). Ova inicijativa ostaje otvorena za sve proevropske stranke, organizacije i pokrete u Srbiji, naveli su.