Zimske službe upozoravaju vozače da obrate pažnju na ove lokacije

Danas pre 5 sati  |  Beta
Kolovozi su vlažni u nižim predelima, sneg na putevima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Vranja i Zaječara, saopštilo je danas Javno preduzeće „Putevi Srbije“. „Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima“, piše u saopštenju. Prilazi
Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama sneg napadao do 5 cm

Blic pre 1 sat
Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Radar pre 25 minuta
Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

RTV pre 15 minuta
Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama sneg napadao do 5 cm

Blic pre 1 sat
Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Danas pre 2 sata
"Najčešće stradaju dečaci od 10 do 14 godina" Hitno upozorenje naših lekara pred praznike: Posledice su trajne, a kazne astronomske

Blic pre 1 sat