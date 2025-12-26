Hladno i vetrovito Oglasio se RHMZ, evo šta meteorolozi kažu o vremenu do Nove godine Ledene noći usloviće ovu opasnu pojavu na putevima

Do kraja godine očekuje nas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), hladno i vetrovito vreme sa kratkotrajnim pljuskovima snega.

Sutra će jutro biti hladno i mestimično sa slabim mrazem. "Ujutru i pre podne biće pretežno oblačno i suvo, a posle podne će uslediti razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jak, zapadni i severozapadni", poručuju iz RHMZ-a. Jutarnja temperatura će se kretati od -3 do 3 stepena, a najviša dnevna biće od 2 do 6 stepeni. Prema prognozi RHMZ-a, narednih dana ujutru će biti slab i umeren mraz, a dnevna temperatura će se kretati u intervalu od 1 do 6