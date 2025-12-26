Nastavlja rast cene stanova u Srbiji, starogradnja više poskupela

Ekapija pre 1 sat
Nastavlja rast cene stanova u Srbiji, starogradnja više poskupela

Ilustracija (Foto: pexels) Cene stanova u Srbiji nastavile su stabilan i umeren rast i u trećem tromesečju 2025. godine, pokazuju najnoviji podaci koje je objavio Republički geodetski zavod (RGZ).

Indeks cena stanova u III tromesečju 2025. iznosio je 187,56, što predstavlja rast od 1,43% u odnosu na prethodno tromesečje, dok je međugodišnji rast na nivou Srbije dostigao 6%. RGZ navodi da se dinamika rasta cena zadržala na nivou koji je prisutan tokom 2024. i u prvoj polovini 2025. godine, uz blago ubrzanje u odnosu na drugo tromesečje 2025., kada je godišnja stopa rasta iznosila 5,95%. Posmatrano po segmentima tržišta, u trećem tromesečju 2025. godine cene
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Cene stanova ne staju, ali tempo slabi - tržište konačno 'sazrelo'

Cene stanova ne staju, ali tempo slabi - tržište konačno 'sazrelo'

Bloomberg Adria pre 12 minuta
Porast cene stanova u Srbiji, potpisan 11.741 kupoprodajni ugovor

Porast cene stanova u Srbiji, potpisan 11.741 kupoprodajni ugovor

N1 Info pre 46 minuta
Porast cene stanova u Srbiji, starogradnja više poskupela

Porast cene stanova u Srbiji, starogradnja više poskupela

Vesti online pre 56 minuta
RGZ: U trećem kvartalu 2025. porastao promet stanova u Srbiji, potpisan 11.741 kupoprodajni ugovor

RGZ: U trećem kvartalu 2025. porastao promet stanova u Srbiji, potpisan 11.741 kupoprodajni ugovor

Serbian News Media pre 56 minuta
Rast cena stanova šest odsto u trećem tromesečju: Koliko danas u Beogradu vredi stan kupljen u novogradnji 2020.

Rast cena stanova šest odsto u trećem tromesečju: Koliko danas u Beogradu vredi stan kupljen u novogradnji 2020.

Euronews pre 2 sata
Šta to zida cene starogradnje: Polovni stan skuplji od novog

Šta to zida cene starogradnje: Polovni stan skuplji od novog

Biznis i finansije pre 2 sata
Republički zavod za statistiku objavio koliko je studenata upisalo fakultete 2025/26

Republički zavod za statistiku objavio koliko je studenata upisalo fakultete 2025/26

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

cene nekretninacene stanova

Ekonomija, najnovije vesti »

Rast plata, doznaka i tržišta nekretnina u Srbiji 2025. godine

Rast plata, doznaka i tržišta nekretnina u Srbiji 2025. godine

Naslovi.ai pre 27 minuta
Top 8 polovnjaka koji se retko kvare

Top 8 polovnjaka koji se retko kvare

Kamatica pre 26 minuta
Cene stanova ne staju, ali tempo slabi - tržište konačno 'sazrelo'

Cene stanova ne staju, ali tempo slabi - tržište konačno 'sazrelo'

Bloomberg Adria pre 12 minuta
Šta je slot u avio-saobraćaju i zašto avion ne poleće kada je spreman

Šta je slot u avio-saobraćaju i zašto avion ne poleće kada je spreman

Aero.rs pre 46 minuta
Porast cene stanova u Srbiji, potpisan 11.741 kupoprodajni ugovor

Porast cene stanova u Srbiji, potpisan 11.741 kupoprodajni ugovor

N1 Info pre 46 minuta