Rast cena stanova šest odsto u trećem tromesečju: Koliko danas u Beogradu vredi stan kupljen u novogradnji 2020.

RGZ indeks cena stanova za Srbiju u trećem tromesečju 2025. godine iznosi 187,56 što predstavlja rast cena stanova od šest odsto u odnosu na isti period prošle godine.

U poređenju sa drugim tromesečjem 2025. godine cene stanova u Srbiji su zabeležile rast od 1,43 odsto, saopštio je Republički geodetski zavod. Međugodišnje cene stanova u "starogradnji" su, na nivou Srbije, porasle za 6,04 odsto dok je "novogradnja", odnosno, kupovina od investitora, imala međugodišnji rast koji je iznosio 5,92 odsto. Tokom trećeg tromesečja 2025. broj ugovora kojima su prometovani stanovi iznosio je 11.741 (0,5 odsto više nego u istom periodu