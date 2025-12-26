Masovna hapšenja u Turskoj: "Palo" više od 100 ljudi zbog sumnje da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade tokom božićnih praznika

Kurir pre 0 minuta  |  Beta
Masovna hapšenja u Turskoj: "Palo" više od 100 ljudi zbog sumnje da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade…

Turska policija uhapsila je više od sto ljudi koji su osumčeni da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade tokom božićnih praznika.

Tužilaštvo u Istanbulu saopštilo je da su turske vlasti dobile informacije da je Islamska država pozvala na napade protiv nemuslimana tokom božićnih i novogodišnjih praznika. Tužilaštvo je izdalo 137 naloga za hapšenje, a trenutno je uhapšeno 115 ljudi. Zaplenjeno je oružje, municija i organizacioni dokumenti Islamske države. Policija još uvek traga za još 22 osumnjičena. Kurir.rs/Beta
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Prerušio se u Deda Mraza da iznenadi decu, pa ih sve pobio: Horor u Teksasu: Došao u kuću bivše supruge i počinuo masakr

Prerušio se u Deda Mraza da iznenadi decu, pa ih sve pobio: Horor u Teksasu: Došao u kuću bivše supruge i počinuo masakr

Blic pre 10 minuta
Makron posvećen da što brže bude oslobođen francuski naučnik iz Rusije

Makron posvećen da što brže bude oslobođen francuski naučnik iz Rusije

Danas pre 1 sat
(Foto) Devojčica (2) se udavila u kanti punoj vode. Tragedija na Božić: Majka pronašla mrtvu ćerku u porodičnoj kući u Brazilu…

(Foto) Devojčica (2) se udavila u kanti punoj vode. Tragedija na Božić: Majka pronašla mrtvu ćerku u porodičnoj kući u Brazilu

Blic pre 55 minuta
Ruski sud osudio proratnog aktivistu i Putinovog kritičara na šest godina zatvora

Ruski sud osudio proratnog aktivistu i Putinovog kritičara na šest godina zatvora

Danas pre 3 sata
Tela četiri člana iste porodice nađena na više lokacija! Misteriozna smrt digla evropsku zemlju na noge: Ogroman broj policije…

Tela četiri člana iste porodice nađena na više lokacija! Misteriozna smrt digla evropsku zemlju na noge: Ogroman broj policije na terenu

Blic pre 4 sati
Uhapšeno više od 100 pripadnika ISIS u Turskoj: Osumnjičeni za planiranje napada tokom praznika

Uhapšeno više od 100 pripadnika ISIS u Turskoj: Osumnjičeni za planiranje napada tokom praznika

Kurir pre 24 sata
Privedeno 115 članova ISIS u Turskoj: Osumnjičeni za planiranje napada tokom prazničnog perioda

Privedeno 115 članova ISIS u Turskoj: Osumnjičeni za planiranje napada tokom prazničnog perioda

Nova pre 1 sat

Ključne reči

TurskaPolicijahapšenjeIslamska drzava

Svet, najnovije vesti »

„Tatica“ Tramp i njegovi lakeji

„Tatica“ Tramp i njegovi lakeji

Radar pre 25 minuta
Prerušio se u Deda Mraza da iznenadi decu, pa ih sve pobio: Horor u Teksasu: Došao u kuću bivše supruge i počinuo masakr

Prerušio se u Deda Mraza da iznenadi decu, pa ih sve pobio: Horor u Teksasu: Došao u kuću bivše supruge i počinuo masakr

Blic pre 10 minuta
Amnestija u Venecueli: Za Božić oslobođeno više od 60 političkih zatvorenika

Amnestija u Venecueli: Za Božić oslobođeno više od 60 političkih zatvorenika

Kurir pre 20 minuta
Slonovi usmrtili 4 osobe u Keniji: Danas protesti

Slonovi usmrtili 4 osobe u Keniji: Danas protesti

Kurir pre 10 minuta
Masovna hapšenja u Turskoj: "Palo" više od 100 ljudi zbog sumnje da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade…

Masovna hapšenja u Turskoj: "Palo" više od 100 ljudi zbog sumnje da su povezani sa Islamskom državom i da su planirali napade tokom božićnih praznika

Kurir pre 5 minuta