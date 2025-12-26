Penjaroja pognuo glavu, pa se oglasio posle debakla: "Moramo da popravimo mnogo stvari"

Mondo pre 16 minuta  |  Nikola Lalović
Penjaroja pognuo glavu, pa se oglasio posle debakla: "Moramo da popravimo mnogo stvari"

Košarkaši Partizana doživeli su težak poraz od Makabija usred Beograda i nastavili su da tonu ka dnu tabele Evrolige, a nakon poraza čuli smo i prve reakcije iz tabora crno-belih.

Prvi pred medije izašao je novi trener Đoan Penjaroja. Pognuo je prvo glavu kako bi dobro čuo pitanje Kristine Tomić, a onda je istakao da je samo u prvoj četvrtini njegov tim igrao kako se to od Partizana očekuje, ali i da je bilo mnogo problema za ekipu u pripremi utakmice. "Igrali smo dobru košarku u samo prvih 10 minuta, imali smo samo tri treninga, imali smo Bongu i Tajrika samo na poslednjem treningu. Moramo da unapredimo neke stvari, posebno karakter i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Partizan oborio negativni rekord Evrolige: Nema kraja brukanju crno-belih...

Partizan oborio negativni rekord Evrolige: Nema kraja brukanju crno-belih...

Kurir pre 12 minuta
Frka posle debakla Partizana, Tajrik Džons ušao u sukob sa navijačima VIDEO

Frka posle debakla Partizana, Tajrik Džons ušao u sukob sa navijačima VIDEO

Nova pre 6 minuta
Nova bruka - nova glavobolja za grobare! Navijači Partizana kuljaju od besa posle poraza od Makabija

Nova bruka - nova glavobolja za grobare! Navijači Partizana kuljaju od besa posle poraza od Makabija

Kurir pre 21 minuta
Budućnost opet lako sa Megom

Budućnost opet lako sa Megom

B92 pre 17 minuta
Penjaroja otkrio 3 stvari koje Partizan mora da promeni; "Nije tajna da su oni u bedaku"

Penjaroja otkrio 3 stvari koje Partizan mora da promeni; "Nije tajna da su oni u bedaku"

B92 pre 17 minuta
Šok: Tajrik Džons preskočio ogradu i zaleteo se na vođe Grobara i zvao ih na tuču, Marinković ga jedva smirio

Šok: Tajrik Džons preskočio ogradu i zaleteo se na vođe Grobara i zvao ih na tuču, Marinković ga jedva smirio

Telegraf pre 11 minuta
Budućnost lagano protiv Mege

Budućnost lagano protiv Mege

Sportske.net pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroliga

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Makabi ubedljiv u Areni

(VIDEO) Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Makabi ubedljiv u Areni

Danas pre 36 minuta
(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru“ navijača Partizana

(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru“ navijača Partizana

Danas pre 2 sata
Navijači zviždali dvojici igrača Partizana

Navijači zviždali dvojici igrača Partizana

Danas pre 1 sat
Jasna poruka Ostoji Mijailoviću: „Održi svoju reč kad te niko neće…“ (VIDEO)

Jasna poruka Ostoji Mijailoviću: „Održi svoju reč kad te niko neće…“ (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Partizan poražen od Makabija na debiju Penjaroje u Beogradu

Partizan poražen od Makabija na debiju Penjaroje u Beogradu

Newsmax Balkans pre 17 minuta