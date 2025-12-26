Skrivena poruka Nikole Jokića: Ispod džempera se krije odgovor, "ohladio" je američku firmu

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći sjajnu utakmicu za Nagetse protiv Minesote (142:138), a još pred samu utakmicu privukao je veliku pažnju.

Pre nego što će Jokić ostvariti svoj 15. tripl-dabl u sezoni, videli smo kako je "prozvao" jedan od najvećih lanaca brze hrane u SAD - "Tako Bel". Razlog je što je ova kompanija krenula nedavno u kampanju izvinjenja kako bi upravo kod Jokića ispravila osećaj nepravde koji traje još od 2014. godine, a sada je Jokić konačno obratio pažnju na to. Došao je na utakmicu u džemperu ispod kog je virila majica na kojoj je bila poruka za "Tako Bel" nakon što su mu se