Pobunjeni univerzitet poziva građane na akciju studenata u nedelju: "Raspišimo pobedu zajedno"

Kao predstavnice i predstavnici akademske zajednice pozivamo vas da u nedelju, 28. decembra, u što većem broju izađete na protest i svojim potpisom podržite studentsku inicijativu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, saopštio je Pobunjeni univerzitet.

Prenosimo njihov poziv u celini: Iza nas je teška godina. Godina koja nas je naučila da se ništa ne menja samo od sebe. Da se institucije pokreću samo pod pritiskom. Da se zakoni poštuju tek kada ih zajedno branimo. I da su znanje, stručnost i solidarnost vrednosti koje se i danas moraju štititi na ulici. U prethodnih dvanaest meseci studenti, profesori, saradnici i istraživači na univerzitetima, nastavnici u školama, vaspitači u predškolskim ustanovama, bili su