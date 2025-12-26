Tri godine zatvora za napadača na članove Filharmonije

N1 Info pre 34 minuta  |  FoNet
Tri godine zatvora za napadača na članove Filharmonije

Sudsko veće Višeg suda u Beogradu osudio je Radojka Stanića na tri godine zatvora za nasilničko ponašanje na javnom skupu, u slučaju "Filharmonija", a u kaznu zatvora će mu biti uračunato i vreme provedeno u pritvoru.

Staniću je oduzeta i vozačka dozvola na tri godine. Pravna zastupnica Radojka Stanića najavila je, u izjavi novinarima, da će podneti žalbu na presudu, za šta je sud dao rok od 30 dana. Stanić je osuđen zato što je automobilom u decembru prošle godine prošao kroz masu dok su građani odavali poštu, a tom prilikom su povređena četiri člana Beogradske filharmonije. Tužilac Zoran Nikolov predložio je sudu da se okrivljeni osudi na kaznu zatvora, ne precizirajući u kom
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Napadaču na članove Filharmonije tri godine zatvora

Napadaču na članove Filharmonije tri godine zatvora

Danas pre 15 minuta
Viši sud u Beogradu: Tri godine zatvora za napadača na članove Beogradske filharmonije

Viši sud u Beogradu: Tri godine zatvora za napadača na članove Beogradske filharmonije

NIN pre 24 minuta
Prištinski sud osudio Slađana Trajkovića na deset godina zatvora, odbrana najavljuje žalbu

Prištinski sud osudio Slađana Trajkovića na deset godina zatvora, odbrana najavljuje žalbu

Sputnik pre 2 sata
Advokat Slađana Trajkovića najavio žalbu

Advokat Slađana Trajkovića najavio žalbu

B92 pre 2 sata
Prištinski sud osudio Slađana Trajkovića na deset godina zatvora

Prištinski sud osudio Slađana Trajkovića na deset godina zatvora

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Novaković (NPS): Zajednički front studenata i opozicije vodi ka sigurnoj pobedi

Novaković (NPS): Zajednički front studenata i opozicije vodi ka sigurnoj pobedi

Beta pre 10 minuta
Petković: Pobeda Srpske liste na izborima u nedelju garant opstanka Srba na KiM (video)

Petković: Pobeda Srpske liste na izborima u nedelju garant opstanka Srba na KiM (video)

Blic pre 14 minuta
Novaković (NPS): Zajednički front studenata i opozicije vodi ka sigurnoj pobedi

Novaković (NPS): Zajednički front studenata i opozicije vodi ka sigurnoj pobedi

Serbian News Media pre 9 minuta
Napadaču na članove Filharmonije tri godine zatvora

Napadaču na članove Filharmonije tri godine zatvora

Danas pre 15 minuta
Borislav Novaković (NPS) se založio za zajednički front studenata i opozicije

Borislav Novaković (NPS) se založio za zajednički front studenata i opozicije

Danas pre 15 minuta