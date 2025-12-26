Tri godine zatvora za napadača na članove Filharmonije

Sudsko veće Višeg suda u Beogradu osudio je Radojka Stanića na tri godine zatvora za nasilničko ponašanje na javnom skupu, u slučaju "Filharmonija", a u kaznu zatvora će mu biti uračunato i vreme provedeno u pritvoru.

Staniću je oduzeta i vozačka dozvola na tri godine. Pravna zastupnica Radojka Stanića najavila je, u izjavi novinarima, da će podneti žalbu na presudu, za šta je sud dao rok od 30 dana. Stanić je osuđen zato što je automobilom u decembru prošle godine prošao kroz masu dok su građani odavali poštu, a tom prilikom su povređena četiri člana Beogradske filharmonije. Tužilac Zoran Nikolov predložio je sudu da se okrivljeni osudi na kaznu zatvora, ne precizirajući u kom