Tri godine zatvora za naletanje automobilom na članove Filharmonije

Sudsko veće Višeg suda u Beogradu je prvostepeno osudilo Rajka Stanića za naletanje automobilom i povređvanje četiri člana Beogradske filharmonije, tokom održavanja komemorativne tišine prošlog decembra za poginule u Novom Sadu.

Kako je preneo portal N1, on je osuđen na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti.

Sudija je u presudi prekvalifikovao delo za koje ga je Više javno tužilaštvo u Beogradu teretilo, jer se Staniću sudilo za nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi.

U kaznu Staniću se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru, a to je skoro deset meseci, piše N1.

Navedenom presudom, okrivljeni je ujedno osuđen na kaznu oduzimanja vozačke dozvole, kao sporednu kaznu, u trajanju od tri godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove kazne.

Oštećeni su radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva upućeni na parnicu.

Četiri člana ansambla Beogradske filharmonije povređena su 6. decembra 2024. godine, tokom odavanja pošte poginulima u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, a tom prilikom, dvoje od četvoro oštećenih zadobilo je teške telesne povrede.

Tužilac Zoran Nikolov je na poslednjem glavnom pretresu za okrivljenog predložio kaznu zatvora, ali nije opredelio u kom trajanju, već je prepustio sudu da to odluči u presudi.

Okrivljeni Radojko Stanić, kako navodi N1, u sudnici se izvinio svim oštećenima pojedinačno u prisustvu svih stranaka i javnosti.

(Beta, 26.12.2025)