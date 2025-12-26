Rast plata i doznaka u Srbiji u 2025. godini

Rast plata i doznaka u Srbiji u 2025. godini

Prosečne zarade u Srbiji rastu realno preko 9%, dok doznake iz inostranstva beleže porast od 4,5% u prvih 10 meseci 2025.

Prema podacima Narodne banke Srbije, priliv doznaka u Srbiju za prvih 10 meseci 2025. iznosio je 4,34 milijarde evra, što je rast od 4,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Za poređenje, strani direktni investitori uložili su bruto 2,5 milijardi evra u prvih devet meseci. Bloomberg Adria

Republički zavod za statistiku izveštava da je prosečna neto plata u Srbiji u oktobru 2025. iznosila 110.670 dinara (oko 940 evra), dok je prosečna bruto plata dostigla 153.153 dinara. Realni rast plata je preko 9%, a nominalni oko 12%, što ukazuje na značajan rast primanja građana. InfoKG Ozon Blic OK radio

Najveće prosečne plate ostvaruju programeri sa 290.824 dinara, dok su najmanje u ličnim uslužnim delatnostima sa 65.568 dinara. Plate veće od 200.000 dinara zabeležene su i u vazdušnom saobraćaju i naučnom istraživanju i razvoju. RTV Blic Politika B92

Regionalni podaci pokazuju da su zarade u Kragujevcu i Šumadiji ispod republičkog proseka, dok su u Beogradu, Novom Sadu i Boru najviše. U Čačku je prosečna plata niža za oko 14.000 dinara u odnosu na republički prosek. InfoKG Pressek Morava info

Izveštaj organizacije ECA pokazuje da je realni rast plata u Srbiji deo šireg evropskog trenda, gde su zarade porasle u 23 od 25 zemalja, a očekuje se nastavak rasta i u 2026. godini. Danas Glas Zaječara

