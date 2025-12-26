Koliko se zarađivalo u Srbiji u oktobru: Koja zanimanja su najviše, a koja najmanje plaćena

NIN pre 2 dana  |  Tanjug
Koliko se zarađivalo u Srbiji u oktobru: Koja zanimanja su najviše, a koja najmanje plaćena

Prosečna oktobarska neto plata u Srbiji iznosila je 110.670 dinara a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su najveći prosek ostvarili programeri, 290.824 dinara dok su najmanje plate bile u ličnim uslužnim delatnostima i iznosile su 65.568 dinara.

Prosek veći od 200.000 dinara zabeležen je u vazdušnom saobraćaju-247.922 dinara u naučnom istraživanju i razvoju - 213.015 dinara, kako navodi Republički zavod za statistiku. Prosečna plata u prerađivačkoj industriji koja zapošljava veliki broj radnika iznosila je 99.437 dinara a razlike po granama su se kretale od 72.182 dinara koliki je bio prosek u preradi drveta, osim nameštaja do 162.981 dinar u duvanskoj proizvodnji. Zanimljivi su podaci o prosečnim platama
