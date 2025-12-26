Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, muškarac s povredama glave prevezen u KBC Zemun

Nova pre 28 minuta  |  Autor: Beta
Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, muškarac s povredama glave prevezen u KBC Zemun

U saobraćajnoj nesreći u Surčinu oko 23.00 sata povređen je jedan muškarac i on je sa povredama glave i grudnog koša prevezen u KBC Zemun.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile ukupno četiri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo teških povreda, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći. Lekarske ekipe Hitne pomoći obavile su 120 intervencija, od kojih 20 na javnim mestima. Za savet telefonom javljali su se građani sa različitim tegobama, najčešće zbog srčanih oboljenja, gušenja i visokih temperatura. ***
