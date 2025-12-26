Urugvaj – jedina latinoamerička zemlja koja ne slavi Božić

Zakon o razdvajanju Crkve od države, usvojen 1919. godine, zvanično ukinuo sve katoličke praznike u maloj južnoameričkoj zemlji

Urugvaj ne slavi Božić i Rođenje Hristovo 25. decembra, već Dan porodice, jer je zakon o razdvajanju Crkve od države, usvojen 1919. godine, zvanično ukinuo sve katoličke praznike u maloj južnoameričkoj zemlji, preneli su danas svetski mediji i dodali da ipak nadbiskupija Montevidea nije odustala od nade da će oživeti verske tradicije. Urugvaj je zemlja sa jedinstvenim karakteristikama u Latinskoj Americi. Dok su njeni veliki susedi upleteni u političke sukobe