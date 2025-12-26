Zajedničke operacije SAD i Nigerije: Mogući novi napadi na džihadističke grupe

Ministar spoljnih poslova Jusuf Tugar rekao da je zemlja obezbedila obaveštajne podatke

Nigerija je signalizirala mogućnost novih vazdušnih napada na džihadističke grupe nakon bombardovanja koje su američke snage izvele na katolički Božić na severu zemlje, navodeći da je reč o zajedničkim operacijama sa nigerijskom vojskom, piše Gardijan Nigerija Njuz. Zapadnoafrička zemlja suočava se sa višestrukim bezbednosnim krizama, uključujući džihadističku pobunu na severoistoku koja traje od 2009. godine, kao i delovanje naoružanih bandi na severozapadu koje